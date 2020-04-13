Эдегор попросил «Реал» оставить его в аренде в «Реал Сосьедад» еще на год

Полузащитник «Реала» Мартин Эдегор попросил мадридский клуб продлить его арендное соглашение в «Реал Сосьедаде», утверждает Noticias de Gipuzkoa. Хавбек сборной Норвегии летом 2019 года отправился в «Реал Сосьедад», заключив аренду на два сезона.

«Реал» планировал вернуть его из аренды досрочно, что обошлось бы им в 4 миллиона евро компенсации. Однако Эдегор уведомил руководство мадридцев, что ему комфортно в Сан-Себастьяне, и он хочет доиграть аренду до конца.

Эдегор перешел в «Реал» из «Стремгодсета» в 16 лет в 2015 году. Прошлый сезон он отыграл на правах аренды в «Витессе» под руководством Леонида Слуцкого.