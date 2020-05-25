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Эдегор получит шанс в «Реале» в следующем сезоне

14:15
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«Реал» планирует задействовать нападающего Мартина Эдегора в составе команды в следующем сезоне, сообщает AS.

По информации источника, главный тренер «сливочных» Зинедин Зидан рассчитывает на 21-летнего норвежца и видит его в основном составе мадридской команды.

Эдегор перешел в «Реал» из «Стремсгодсета» зимой 2015 года в возрасте 16 лет, однако провел лишь 2 матча за основную команду «Королевского клуба», в основном выступая за «Кастилью» или отправляясь в аренду. Сезон-2019/20 норвежец проводит в «Сосьедаде», на его счету 7 голов и 8 результативных передач в 28 матчах за команду.

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