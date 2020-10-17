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Эдегор получил травму

06:17
Мартин Эдегор. Фото Instagram
Мартин Эдегор. Фото Instagram
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Полузащитник «Реала» Мартин Эдегор получил травму икроножной мышцы правой ноги, сообщает пресс-служба клуба. Время восстановления 21-летнего норвежца не уточняется.

В этом сезоне Эдегор сыграл в 3 матчах чемпионата Испании, но результативными действиями не отметился.

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