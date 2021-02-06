Эдегор не хочет возвращаться в «Реал» при Зидане

Полузащитник Мартин Эдегор, который на правах аренды выступает за «Арсенал», не хочет возвращаться в «Реал», если Зинедин Зидан останется на посту главного тренера, утверждает Mundo Deportivo.

Эдегор перешел в «Арсенал» 27 января. Лондонский клуб арендовал 22-летнего норвежца до конца сезона-2020/21 без права выкупа.

Ранее Зидан раскритиковал Эдегора за то, что тот не стал бороться за место в основном составе мадридцев.