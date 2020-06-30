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Эдегор может пропустить остаток сезона из-за травмы колена

30 июня 2020, 22:08
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Полузащитник «Реала Сосьедад» Мартин Эдегор может пропустить остаток сезона из-за повреждения колена, сообщает Mundo Deportivo. В ближайшее время он отправится в Барселону, где пройдет углубленное обследование мышцы, на которой образовалась припухлость. Ранее игрок уже пропустил несколько матчей из-за похожей травмы.

В 27 матчах чемпионата Испании в этом сезоне Эдегор забил четыре мяча и отдал шесть голевых передач. Он выступает на правах аренды из «Реала». Норвежец останется в клубе до лета следующего года.

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