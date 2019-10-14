Джузеппе Росси, не игравший больше года, будет тренироваться с «Вильярреалом»

Нападающий Джузеппе Росси будет тренироваться с бывшим клубом «Вильярреалом», сообщает официальный сайт клуба. 32-летний футболист больше года остается свободным агентом, в январе он занимался с другим бывшим клубом — «Манчестер Юнайтед».

Росси защищал цвета «Вильярреала» с 2007 по 2013 год. В «МЮ» он начал профессиональную карьеру в 2004 году. Также в его карьере были «Ньюкасл», «Парма», «Фиорентина», «Леванте», «Сельта» и «Дженоа». В составе последней он провел сезон-2017/18 и покинул ее летом 2018 года. В сборной Италии Росси провел 30 игр, забил 7 голов. На протяжении своей карьеры Росси регулярно получал травмы, в том числе крестообразных связок.