Джулиано Симеоне близок к продлению контракта с «Атлетико»

Нападающий «Атлетико» Джулиано Симеоне в ближайшее время может продлить контракт с клубом, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, стороны близки к договоренности. Ожидается, что новое соглашение будет рассчитано до лета 2030 года.

22-летний аргентинец в текущем сезоне провел 19 матчей, забил три гола и сделал шесть результативных передач. Джулиано — сын главного тренера мадридцев Диего Симеоне.