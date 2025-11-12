Джулиано Симеоне близок к продлению контракта с «Атлетико»
Нападающий «Атлетико» Джулиано Симеоне в ближайшее время может продлить контракт с клубом, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
По информации источника, стороны близки к договоренности. Ожидается, что новое соглашение будет рассчитано до лета 2030 года.
22-летний аргентинец в текущем сезоне провел 19 матчей, забил три гола и сделал шесть результативных передач. Джулиано — сын главного тренера мадридцев Диего Симеоне.
Новости