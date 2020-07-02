Дюгарри назвал Месси полутораметровым аутистом

Бывший нападающий «Барселоны» Кристоф Дюгарри поделился мнением о нападающем команды Антуане Гризманне. Ранее сообщалось, что между ним и лидером команды Лионелем Месси есть недопонимание.

— Чего боится Гризманн? — приводятся слова Дюгарри в Twitter Actu Foot со ссылкой на RMC Sport. — Он боится полутораметрового ребенка, который наполовину аутист? Он просто должен дать ему пощечину, если есть проблемы.

На счету 29-летнего француза в текущем сезоне 14 голов и 4 результативные передачи в 43 матчах.