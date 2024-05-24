Дюамель требует от ISU препятствовать смене гражданства российскими фигуристами
Олимпийская чемпионка Меган Дюамель считает, что Международный союз конькобежцев (ISU) должен препятствовать переходам российских фигуристов в другие сборные.
«Я считаю, что ISU должна предпринимать попытки по предотвращению перехода любого россиянина, если только он не тренируется в другой стране. В противном случае они продолжают поддерживать спонсируемую государством программу в России», — написала канадка в соцсети X.
Ранее стало известно, что Софья Самоделкина получила разрешение от Федерации фигурного катания на коньках России выступать за Казахстан. Аннабель Морозова будет выступать под американским флагом, а пара Екатерина Гейниш и Дмитрий Чигирев — под узбекистанским.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|37
|29
|7
|1
|87-26
|94
|
2
|Барселона
|37
|25
|7
|5
|77-43
|82
|
3
|Жирона
|37
|24
|6
|7
|78-46
|78
|
4
|Атлетико
|37
|23
|4
|10
|68-43
|73
|
5
|Атлетик
|37
|18
|11
|8
|60-37
|65
|
6
|Р. Сосьедад
|37
|16
|12
|9
|51-37
|60
|
7
|Бетис
|37
|14
|14
|9
|48-45
|56
|
8
|Вильярреал
|37
|14
|10
|13
|64-64
|52
|
9
|Валенсия
|37
|13
|9
|15
|38-43
|48
|
10
|Алавес
|37
|12
|9
|16
|35-45
|45
|
11
|Осасуна
|37
|12
|8
|17
|44-55
|44
|
12
|Хетафе
|37
|10
|13
|14
|41-52
|43
|
13
|Севилья
|37
|10
|11
|16
|47-52
|41
|
14
|Сельта
|37
|10
|10
|17
|44-55
|40
|
15
|Лас-Пальмас
|37
|10
|9
|18
|32-46
|39
|
16
|Р. Вальекано
|37
|8
|14
|15
|29-47
|38
|
17
|Мальорка
|37
|7
|16
|14
|31-43
|37
|
18
|Кадис
|37
|6
|15
|16
|25-49
|33
|
19
|Гранада
|37
|4
|9
|24
|38-72
|21
|
20
|Альмерия
|37
|2
|12
|23
|37-74
|18
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|24.05
|22:00
|
Жирона – Гранада
|- : -
|25.05
|15:00
|
Осасуна – Вильярреал
|- : -
|25.05
|17:15
|
Р. Сосьедад – Атлетико
|- : -
|25.05
|19:30
|
Альмерия – Кадис
|- : -
|25.05
|19:30
|
Р. Вальекано – Атлетик
|- : -
|25.05
|22:00
|
Реал – Бетис
|- : -
|26.05
|15:00
|
Хетафе – Мальорка
|- : -
|26.05
|17:15
|
Сельта – Валенсия
|- : -
|26.05
|17:15
|
Лас-Пальмас – Алавес
|- : -
|26.05
|22:00
|
Севилья – Барселона
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Александр Серлот
Вильярреал
|23
|
|
Артем Довбик
Жирона
|21
|
|
Джуд Беллингем
Реал
|19
|П
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|13
|
|
Нико Уильямс
Атлетик
|11
|
|
Рафинья
Барселона
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Чими Авила
Бетис, Осасуна
|23
|2
|5
|
|
Виктор Чуст
Кадис
|21
|2
|3
|
|
Фернандес Иглесиас Начо
Реал
|28
|2
|3
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