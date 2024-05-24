Дюамель требует от ISU препятствовать смене гражданства российскими фигуристами

Олимпийская чемпионка Меган Дюамель считает, что Международный союз конькобежцев (ISU) должен препятствовать переходам российских фигуристов в другие сборные.

« Я считаю, что ISU должна предпринимать попытки по предотвращению перехода любого россиянина, если только он не тренируется в другой стране. В противном случае они продолжают поддерживать спонсируемую государством программу в России», — написала канадка в соцсети X.