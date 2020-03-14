Два сотрудника «Алавеса» заболели коронавирусом

Два сотрудника «Алавеса» сдали положительный тест на коронавирус, сообщает El Mundo Deportivo.

Отмечается, что их состояние не вызывает опасений. Тренировки команды временно приостановлены. 16 марта все члены команды пройдут необходимое медицинское обследование.

Ранее стало известно, что розыгрыши примеры и сегунды в Испании были приостановлены минимум на две недели.

Кто из спортсменов заболел коронавирусом? К сожалению, список пополняется