Два игрока «Атлетико» заразились коронавирусом

Футболисты «Атлетико» Тома Лемар и Эктор Эррера сдали положительный тест на коронавирус, сообщает 8 февраля Get Spanish Football News со ссылкой на Deportes Cuatro.

Таким образом, футболисты должны пропустить ближайшие матчи своей команды. Сегодня «матрасники» сыграют с «Гранадой» в чемпионате Испании, а 13 февраля — с «Сельтой».

Также 8 февраля стало известно, что матч Лиги чемпионов «Атлетико» — «Челси» пройдет в Варшаве.