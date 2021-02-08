Два игрока «Атлетико» заразились коронавирусом
19:47
Футболисты «Атлетико» Тома Лемар и Эктор Эррера сдали положительный тест на коронавирус, сообщает 8 февраля Get Spanish Football News со ссылкой на Deportes Cuatro.
Таким образом, футболисты должны пропустить ближайшие матчи своей команды. Сегодня «матрасники» сыграют с «Гранадой» в чемпионате Испании, а 13 февраля — с «Сельтой».
Также 8 февраля стало известно, что матч Лиги чемпионов «Атлетико» — «Челси» пройдет в Варшаве.
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус: главное
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