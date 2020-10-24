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«Думаю, это очень очевидное решение». Рамос — о пенальти в матче с «Барселоной»

22:27
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Защитник «Реала» Серхио Рамос прокомментировал эпизод с назначением пенальти за фол Клемана Лангле в матче с «Барселоной». Капитан «сливочных» реализовал пенальти, который помог команде выйти вперед и добыть итоговую победу со счетом 3:1.

«Думаю, это очень очевидное решение. Он потянул меня, когда я собирался прыгать. Здесь все ясно. Несправедливо предъявлять арбитру претензии за такой очевидный эпизод.

После этого мы воспользовались преимуществом и выиграли матч со счетом 3:1», — цитирует Рамоса Marca.

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