«Думаю, это очень очевидное решение». Рамос — о пенальти в матче с «Барселоной»
22:27
Защитник «Реала» Серхио Рамос прокомментировал эпизод с назначением пенальти за фол Клемана Лангле в матче с «Барселоной». Капитан «сливочных» реализовал пенальти, который помог команде выйти вперед и добыть итоговую победу со счетом 3:1.
«Думаю, это очень очевидное решение. Он потянул меня, когда я собирался прыгать. Здесь все ясно. Несправедливо предъявлять арбитру претензии за такой очевидный эпизод.
После этого мы воспользовались преимуществом и выиграли матч со счетом 3:1», — цитирует Рамоса Marca.
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