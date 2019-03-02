Дубль Стуани принес "Жироне" победу над "Райо Вальекано"

"Жирона" на выезде обыграла "Райо Вальекано" в матче 26-го тура чемпионата Испании (2:0). Дубль в составе гостей оформил Кристиан Стуани.

Хозяева в начале второго тайма остались в меньшинстве, так как Абдулайе Ба получил красную карточку.

Чемпионат Испании

26-й тур

"Райо Вальекано" - "Жирона" - 0:2 (0:1)

Голы: Стуани, 30 (0:1). Стуани, 85 (0:2).

"Райо Вальекано": Димитриевски, Амат, Адвинкула, Ба, Алекс Морено, Марио Суарес (Веласкес, 66), Трехо (Какюта, 51), Комесанья, Альваро Гарсия, Эмбарба (Ди Санто, 78), Рауль де Томас.

"Жирона": Ираисос, Рауль Гарсия, Хонас Ромалью (Порро, 82), Эспиноса, Алькала, Борха (Алейкс Гарсия, 74), Порту (Робертс, 89), Дуглас Луис, Пере Понс, Гранель, Стуани.

Предупреждения: Марио Суарес, 6. Хонас Ромалью, 64. Веласкес, 75. Рауль Гарсия, 77. Гранель, 84. Комесанья, 89. Алькала, 90+2.

Удаление: Ба, 60.

Судья: Хайме Латре.

1 марта. Мадрид. Стадион "Кампо-де-Вальекас".