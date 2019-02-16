Дубль Шарлеса спас "Эйбар" от поражения в матче с "Хетафе"

"Эйбар" на своем поле сыграл вничью с "Хетафе" в матче регулярного чемпионата Испании (2:2). Гости забили два гола и повели в счете 2:0, но в концовке Шарлес оформил дубль и принес своей команде ничью.

Чемпионат Испании

24-й тур

"Эйбар" - "Хетафе" - 2:2 (0:1)

Голы: Хайме Мата, 37 (0:1). Фулькье, 52 (0:2). Шарлес, 67 - с пенальти (1:2). Шарлес, 80 (2:2).

"Эйбар": Асьер Риесго, Хосе Анхель (Кардона, 82), Пенья, Арбилья, Оливейра, Кукурелья, Диоп, Хоан Хордан (Эскаланте, 61), Орельяна, Серхио Энрич (Кике, 61), Шарлес.

"Хетафе": Сория, Антунеш, Кабрера, Суарес, Фулькье, Джене, Оливера (Микель, 90+3), Фламини (Кристофоро, 83), Максимович, Анхель (Хорхе Молина, 73), Хайме Мата.

Предупреждения: Джене, 44. Диоп, 78. Кукурелья, 90.

Судья: Медье Хименес.

15 февраля. Эйбар. Стадион Municipal de Ipurua.