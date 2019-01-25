Дубль Рамоса помог "Реалу" обыграть "Жирону"

"Реал" переиграл "Жирону" в первом матче 1/4 финала Кубка Испании (4:2). В составе мадридцев дубль оформил Серхио Рамос, а также по голу забили Карим Бензема и Лукас Васкес.

Ответная встреча состоится 31 января.

Кубок Испании

1/4 финала

Первый матч

"Реал" - "Жирона" - 4:2 (2:1)

Голы: Лосано, 7 (0:1). Васкес, 18 (1:1). Серхио Рамос, 42 - с пенальти (2:1). Гранель, 66 - с пенальти (2:2). Серхио Рамос, 77 (3:2). Бензема, 80 (4:2).

"Реал": Куртуа, Одриосола, Серхио Рамос, Начо, Марселу, Каземиру (Льоренте, 59), Модрич (Кроос, 63), Себальос (Иско, 70), Васкес, Бензема, Винисиус Жуниор.

"Жирона": Ираисос, Хонас Ромалью, Хуанпе, Муньеса, Алькала (Эспиноса, 46), Рауль Гарсия, Дуглас Луис, Гранель, Борха (Пэк Сын Хо, 59), Думбья, Лосано (Порту, 78).

Предупреждения: Алькала, 36. Начо, 45+3. Серхио Рамос, 62. Льоренте, 66.

Судья: Ундиано Мальенко.

24 января. Мадрид. Стадион "Сантьяго Бернабеу". 50865 зрителей.