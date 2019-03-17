Дубль Порту принес "Жироне" победу над "Леганесом"

"Жирона" обыграла "Леганес" в матче 28-го тура чемпионата Испании - 2:0. Дубль в первом тайме сделал полузащитник Порту.
Каталонская команда занимает 12-е место в турнирной таблице, набрав 34 очка.
Чемпионат Испании
Лига 1
28-й тур
"Леганес" - "Жирона" - 0:2 (0:2)
Голы: Порту, 13 (0:1). Порту, 22 (0:2).
"Леганес": Куэльяр, Ньом, Омеруо, Рейес (Эль-Жар, 46), Сиовас, Кравец, Рубен Перес, Ресио (Каррильо, 65), Оскар Родригес, Брэйтуэйт (Сантос, 73), Эн-Несири.
"Жирона": Буну, Муньеса, Алькала, Хуанпе, Борха (Хонас Ромалью, 79), Порту, Пере Понс, Гранель, Порро (Алейкс Гарсия, 87), Стуани, Фернандес (Планас, 64).
Предупреждения: Муньеса, 17. Ньом, 32. Брэйтуэйт, 38. Кравец, 45+2. Эн-Несири, 52. Ресио, 61. Омеруо, 63. Каррильо, 90+3. Сантос, 90+4.
Судья: Мунуэра Монтеро.
16 марта. Леганес. Стадион "Estadio Municipal de Butarque".