Дубль Месси принес "Барселоне" ничью с "Валенсией", Черышев голов не забил

"Барселона" в матче 22-го тура чемпионата Испании на своем поле сыграла вничью с "Валенсией" - 2:2.

У гостей отличились Кевин Гамейро и Даниэль Парехо (с пенальти). Каталонцы сравняли счет усилиями Лионеля Месси, который оформил дубль.

Российский нападающий "Валенсии" Денис Черышев провел на поле весь матч. В самом начале встречи он мог забить гол, но попал в штангу.

"Барселона" продолжает лидировать в турнирной таблице. "Валенсия" идет на седьмом месте.

Чемпионат Испании

Лига 1

22-й тур

"Барселона" - "Валенсия" - 2:2 (1:2)

Голы: Гамейро, 24 (0:1). Парехо, 32 - с пенальти (0:2). Месси, 39 - с пенальти (1:2). Месси, 64 (2:2).

"Барселона": тер Штеген, Семеду (Жорди Альба, 46), Пике, Фермален, Сержи Роберто, Аленья (Артур, 66), Ракитич, Видаль, Месси, Суарес, Коутинью (Малком, 84).

"Валенсия": Нету, Пиччини, Гарай, Габриэл Паулиста, Лато, Васс, Парехо, Кокелен (Солер, 72), Черышев, Гамейро (Торрес, 40), Родриго (Мина, 79).

Предупреждения: Сержи Роберто, 31. Ракитич, 45+2. Жорди Альба, 90+1.

Судья: Ундиано Мальенко.

2 февраля. Барселона. Стадион "Ноу Камп".