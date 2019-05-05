В матче 36-го тура чемпионата Испании "Реал" обыграл "Вильярреал" со счетом 3:2. До этого матча мадридцы дважды подряд не могли победить.

Чемпионат Испании

Лига 1

36-й тур

"Реал" – "Вильярреал" – 3:2 (2:1)

Голы: М. Диас, 2 (1:0). Морено, 11 (1:1). Вальехо, 40 (2:1). М. Диас, 49 (3:1). Хауме Коста, 90+4 (3:2).

"Реал": Куртуа, Карвахаль, Варан, Вальехо, Марселу, Каземиру, Кроос, Вальверде (Иско, 62), Васкес (Асенсио, 62), М. Диас, Б. Диас (Винисиус Жуниор, 74).

"Вильярреал": Андрес Фернандес, Марио Гаспар (Хауме Коста, 82), Альваро Гонсалес, Фунес Мори, Кинтилья, Чиквуэзе, Касорла, Иборра, Пабло Форнальс (Бакка, 72), Педраса (Тригерос, 56), Морено.

Предупреждения: Фунес Мори, 43. Альваро Гонсалес, 84. Иборра, 89.

Судья: Хиль Мансано (Испания).

5 мая. Мадрид. Стадион "Сантьяго Бернабеу".