Дубль Каземиру принес «Реалу» победу над «Севильей»
В матче 20-го тура чемпионата Испании «Реал» победил «Севилью» со счетом 2:1. Дубль оформил полузащитник мадридцев Каземиру.
Чемпионат Испании. Лига 1
20-й тур
«Реал» — «Севилья» — 2:1 (0:0)
Голы: Каземиру, 57 (1:0). де Йонг, 64 (1:1). Каземиру, 69 (2:1).
«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Варан, Эдер Милитау, Марселу (Менди, 71), Каземиру, Кроос, Модрич, Л.Васкес, Йович (Бензема, 62), Родригу (Винисиус Жуниор, 62).
«Севилья»: Вацлик, Хесус Навас, Кунде, Диегу Карлос, Регилон, Банега (Рони Лопеш, 80), Фернанду Режес, Гудель, Ф.Васкес (Оливер Торрес, 75), де Йонг, Эль-Хаддади (Эн-Несири, 66).
Предупреждения: Модрич, 37. Банега, 54. Карвахаль, 87. Каземиру, 88.
Судья: Мартинес Мунуэра (Испания).
18 января. Мадрид. Стадион «Сантьяго Бернабеу».
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/spain/laleague/2019-2020/