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Дубль Каземиру принес «Реалу» победу над «Севильей»

19:52
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В матче 20-го тура чемпионата Испании «Реал» победил «Севилью» со счетом 2:1. Дубль оформил полузащитник мадридцев Каземиру.

Чемпионат Испании. Лига 1

20-й тур

«Реал» — «Севилья» — 2:1 (0:0)

Голы: Каземиру, 57 (1:0). де Йонг, 64 (1:1). Каземиру, 69 (2:1).

«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Варан, Эдер Милитау, Марселу (Менди, 71), Каземиру, Кроос, Модрич, Л.Васкес, Йович (Бензема, 62), Родригу (Винисиус Жуниор, 62).

«Севилья»: Вацлик, Хесус Навас, Кунде, Диегу Карлос, Регилон, Банега (Рони Лопеш, 80), Фернанду Режес, Гудель, Ф.Васкес (Оливер Торрес, 75), де Йонг, Эль-Хаддади (Эн-Несири, 66).

Предупреждения: Модрич, 37. Банега, 54. Карвахаль, 87. Каземиру, 88.

Судья: Мартинес Мунуэра (Испания).

18 января. Мадрид. Стадион «Сантьяго Бернабеу».

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/spain/laleague/2019-2020/

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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