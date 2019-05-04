В матче 36-го тура чемпионата Испании "Эспаньол" на своем поле обыграл "Атлетико" со счетом 3:0. Дубль в этой встрече оформил нападающий каталонцев Борха Иглесиас.

Чемпионат Испании

Лига 1

36-й тур

"Эспаньол" – "Атлетико" – 3:0 (1:0)

Голы: Годин, 45+1 – в свои ворота (1:0). Борха Иглесиас, 52 (2:0). Борха Иглесиас, 89 – с пенальти (3:0).

"Эспаньол": Диего Лопес, Росалес (Виктор Санчес, 85), Налду, Эрмосо, Педроса, Гранеро, Дардер, Рока, Мелендо (Серхио Гарсия, 90+1), У Лэй (Пуадо, 79), Борха Иглесиас.

"Атлетико": Облак, Хуанфран, Годин, Филипе Луис, Савич (Корреа, 46), Коке, Сауль, Эрнандес (Монтеро, 59), Гризманн, Мората, Лемар (Витоло, 59).

Предупреждения: Сауль, 18. Рока, 38. Мората, 59.

Судья: Мунуэра Монтеро (Испания).

4 мая. Корнелья-де-Льобрегат. Стадион RCDE Stadium (Power8).