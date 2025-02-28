Дренте рассказал, как футболисты «Реала» бросали дротики в фото игроков «Барселоны»

Бывший игрок «Реала» Ройстон Дренте вспомнил о необычном ритуале команды перед матчами против «Барселоны».

«Когда я был в «Реале», конечно, я ненавидел «Барсу». Мы, мадридисты, за неделю до класико вывешивали в раздевалке плакаты с изображением игроков «Барселоны», фото Месси... и бросали в них дротики», — приводит слова Дренте AS.

Нидерландец выступал в «Реале» с 2007 по 2012 год. Он провел 65 матчей за мадридцев, забил 4 гола и сделал 5 результативных передач. В 2013 году полузащитник несколько месяцев играл за «Аланию».