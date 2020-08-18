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Дортмундская «Боруссия» может арендовать хавбека «Реала» Рейниера

10:15
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Полузащитник «Реала» Рейниер близок к тому, чтобы продолжить карьеру в дортмундской «Боруссии» на правах аренды, утверждает Goal.com.

По информации источника, клубы уже достигли соглашения. Сообщается, что клуб из Дортмунда арендует 18-летнего бразильца до конца сезона-2020/21 с возможностью продления еще на один год. Сделка не включает в себя опцию выкупа прав на игрока.

Рейниер перешел в «Реал» зимой 2020 годи из «Фламенго» за 30 миллионов евро. Игрок провел 3 матча за вторую команду мадридцев, забив 2 гола и отдав 1 результативную передачу.

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