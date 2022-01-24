Дом Бензема ограбили во время матча «Реала» с «Эльче»

Дом форварда «Реала» Карима Бензема ограбили во время матча 22-го тура чемпионата Испании против «Эльче», сообщает 20minutes.

По сведениям источника, грабители проникли в дом французского игрока через сад. В это время в здании никого не было. На данный момент подробности о пропавших вещах не сообщаются.

Дом Бензема уже подвергался ограблению: в феврале 2019 года воры проникли в жилье форварда, пока тот принимал участие в матче против «Барселоны».