Дочь владельца «Валенсии»: «Мы можем делать с клубом все, что захотим»

Ким Лим, дочь владельца «Валенсии» Питера Лима, ответила на критику со стороны болельщиков. Она опубликовала пост в Instagram, но затем его удалила.

— Некоторые фанаты «Валенсии» критикуют и ругают мою семью, — приводит слова Ким Лим As. — Разве они не понимают? Клуб наш, и мы можем делать с ним все, что захотим, и никто не может нам ничего сказать.

«Валенсия» занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. Команда проиграла три последних матча.