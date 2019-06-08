"Добро пожаловать в лучший клуб в мире". Куртуа поприветствовал Азара

Вратарь "Реала" и сборной Бельгии Тибо Куртуа поприветствовал новичка мадридского клуба Эдена Азара. Накануне было объявлено о переходе 28-летнего бельгийца.

"Добро пожаловать в лучший клуб в мире!" – написал Куртуа в Инстаграме. Ранее игроки сборной Бельгии вместе выступали за "Челси".

Эден Азар выступал за лондонский клуб с 2012 года. За этот период нападающий провел 352 матча, забил 110 голов и отдал 92 результативные передачи. В составе "синих" бельгиец стал двукратным чемпионом Англии, двукратным победителем Лиги Европы, а также обладателем Кубка Англии и Кубка английской лиги. В сезоне-2014/15 Азар был признан лучшим игроком АПЛ.