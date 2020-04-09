Дмитрий Радченко: «В Испании никто не оценил отъезд Смолова. Федору это аукнется»

Известный форвард «Депортиво», «Зенита», «Расинга» и «Спартака» Дмитрий Радченко в эфире «СЭ» поделился мнением о поступке нападающего «Сельты» Федора Смолова, покинувшего Испанию во время пандемии коронавируса.

— Вернувшись сейчас в Россию, Смолов совершил ошибку, — отметил Радченко. — Никто этот поступок не оценил — ни в клубе, никто в Испании. Федору это точно аукнется. Если ты профессионал и принял правила клуба, то их нужно выполнять. (Дмитрий Зеленов)