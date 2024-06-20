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Радченко: «Абаскаль сделает все возможное, чтобы вернуть «Гранаду» в ла лигу»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший нападающий «Расинга» Дмитрий Радченко прокомментировал назначение экс-тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля главным тренером испанской «Гранады».

«Я не знаю, лучше будет команде или хуже, но, наверное, Абаскаль сделает все возможное, чтобы вернуть «Гранаду» в ла лигу. Получится у него или нет, будет зависеть в первую очередь от бюджета клуба. Если бюджет будет рассчитан на то, чтобы приобретать качественных футболистов, и задача будет стоять вернуться в ла лигу, то почему бы и нет?» — приводит Metaratings.ru слова Радченко.

В среду, 19 июня, «Гранада» объявила о назначении 35-летнего Абаскаля, которым был подписан контракт на один год с возможностью пролонгации еще на 12 месяцев в случае выхода «Гранады» в ла лигу по итогам сезона-2024/25.

Гильермо Абаскаль. Бывший главный тренер «Спартака» Абаскаль возглавил «Гранаду»
Источник: https://metaratings.ru/news/radchenko-prokommentiroval-naznachenie-abaskalya-na-post-glavnogo-trenera-granady-374537/
Дмитрий Радченко
Футбол
ФК Гранада
Гильермо Абаскаль
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