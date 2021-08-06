Дмитрий Черышев: «Уход Месси из «Барселоны» не является концом света»

Бывший футболист хихонского «Спортинга», отец полузащитника сборной России Дениса Черышева Дмитрий Черышев высказался о том, как повлияет уход нападающего Лионеля Месси на «Барселону».

5 августа стало известно, что аргентинец не станет подписывать новый контракт с клубом. Сейчас он находится в статусе свободного агента.

«Можно ли сравнить с концом света? Ну нет. «Барселона» есть «Барселона», «Реал» есть «Реал». Великие клубы всегда в своих рядах имели... ну, нельзя сказать, что замены таким выдающимся футболистам, как Месси или Криштиану Роналду, но думаю, что они приложат максимум усилий, чтобы найти других звездочек и развить их. Месси был таким же воспитанником «Барселоны» до определенного времени. Потом возвращался в Аргентину и снова приезжал в Барселону. И надо пытаться найти кого-то нового в системе клуба.

Будет интересно посмотреть, как пойдет дальше, после того как «Реал» расстался с Криштиану, а «Барса» — с Месси", — приводит слова Черышева «Известия».

Месси дебютировал в составе первой команды «Барселоны» в 2004 году. Вместе с клубом аргентинец выиграл 10 раз чемпионат Испании и семь раз — Кубок Испании, также четыре раза становился победителем Лиги чемпионов.