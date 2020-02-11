Дмитрий Черышев: «Смолову надо набраться футбольной наглости в «Сельте»

Бывший нападающий хихонского «Спортинга» Дмитрий Черышев поделился мнением об игре Федора Смолова за «Сельту». Форвард в матче с «Севильей» (2:1) впервые вышел в стартовом составе.

— Сразу скажу, что я не тот человек, который будет оценивать игру Смолова, — это делает главный тренер, — цитирует Черышева «Спорт уикэнд». -Я могу только высказать свое мнение. Во-первых, хорошо, что Смолов приехал в испанский чемпионат. А во-вторых, ему надо привыкнуть к игровому ритму, который сейчас есть в Примере, и больше брать на себя инициативу. Со стороны было видно, что Федору пока не хватает адаптационных моментов. Думаю, со временем он приобретет то, что нужно, и будет показывать хорошую игру.

— И ведь нельзя сказать, что Смолов провалил матч с «Севильей»?

— Нельзя, конечно. Он боролся, открывался, в некоторых моментах все же брал на себя инициативу. Смолов принимал мяч спиной, сразу отыгрывался в одно-два касания на партнеров. Но ему еще надо набраться футбольной наглости — думаю, со временем он это сделает.