Дмитрий Черышев рассказал о ситуации сына в «Валенсии»

Бывший футболист хихонского «Спортинга», отец полузащитника сборной России Дениса Черышева Дмитрий Черышев оценил готовность сына к сезону.

«Денис находится в тяжелой форме, если честно. Очень серьезная предсезонная работа. Ребята устают. Сил нет, но сыграли уже две игры с «Вильярреалом» и «Атромитосом». Все футболисты играют по тайму в двух играх. Могу сказать, что даже после таких серьезных игр у ребят есть силы. Они бегут, прессингуют и выигрывают. Самое главное, что команда понимает, чего от них требует тренер. Это очень важно», — сказал Черышев в беседе с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.

«Валенсия» по итогам сезона-2020/21 заняла 13-е место в чемпионате Испании. Черышев сыграл в 22 матчах и сделал 3 результативные передачи.