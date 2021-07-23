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Дмитрий Черышев рассказал о ситуации сына в «Валенсии»

23 июля 2021, 10:25
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Бывший футболист хихонского «Спортинга», отец полузащитника сборной России Дениса Черышева Дмитрий Черышев оценил готовность сына к сезону.

«Денис находится в тяжелой форме, если честно. Очень серьезная предсезонная работа. Ребята устают. Сил нет, но сыграли уже две игры с «Вильярреалом» и «Атромитосом». Все футболисты играют по тайму в двух играх. Могу сказать, что даже после таких серьезных игр у ребят есть силы. Они бегут, прессингуют и выигрывают. Самое главное, что команда понимает, чего от них требует тренер. Это очень важно», — сказал Черышев в беседе с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.

«Валенсия» по итогам сезона-2020/21 заняла 13-е место в чемпионате Испании. Черышев сыграл в 22 матчах и сделал 3 результативные передачи.

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