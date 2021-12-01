Дмитрий Черышев оценил дебют Иосифова за основную команду «Вильярреала»

Бывший игрок хихонского «Спортинга» Дмитрий Черышев поделился мнением об игре футболиста «Вильярреала» Никиты Иосифова, который в дебютном матче забил свой первый гол за клуб.

«Это великолепно, что наши ребята начинают цепляться за такие сильные клубы, как «Вильярреал». Мне приятно, что у мальчишки появился шанс, и он его использовал. Никита старается добиваться места в стартовом составе. В этом клубе очень высокая конкуренция. Пусть даже и выиграли 8:0, но то, что он забил гол — большой молодец», — сказал Черышев-старший в разговоре с корреспондентом «СЭ» Микеле Антоновым.

Также Черышев поделился мнением о том, насколько сложно будет Никите Иосифову развиваться в «Вильярреале».

«В любом клубе сложно, где есть большая конкуренция. На всех тренировках, играх тренер очень много внимания уделяет самоотдаче футболистов. Бывает, что перед игрой футболист показал себя и думает, что уже достиг успеха. А здесь наоборот. Никита старается, как и Денис Черышев. Любая игра у моего сына была сродни последней. Мне приятно, что Никита старается показывать свой уровень и решает свои огромные задачи», — добавил Черышев.

Никита Иосифов вышел на замену в матче 1/64 финала Кубка Испании против «Виктории» (8:0). 20-летний россиянин появился на поле на 63-й минуте. А на 87-й минуте он забил свой дебютный мяч.