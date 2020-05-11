Дмитрий Черышев, отец нападающего «Валенсии» Дениса Черышева, рассказал о возобновлении тренировок в Испании.

— Да, Денис сегодня тренировался. Второй день уже тренируется после позавчерашнего медосмотра. Занимаются в группах. На протяжении всей недели будут тренироваться вчетвером — по разным углам. Ситуация в Испании с коронавирусом? Говорят, что опять появляется COVID-19 в «Бетисе» и «Вальядолиде». Но так как они работают по группам, то можно посмотреть, как у него развивается коронавирус, отстранить его от занятий. Мы хотим уже как можно скорее начать чемпионат, конечно. Денис ездит на машине без маски, приходит на базу — в перчатках и маске. На поле — снимает уже все. Стадион обрабатывается специально. На следующей неделе, думаю, ребята объединятся в группы на тренировках, — сказал Черышев-старший в эфире телеканала «Матч ТВ».