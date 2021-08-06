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Дмитрий Черышев: «Месси просто решил поменять обстановку»

13:50
Лионель Месси. Фото Getty Images
Лионель Месси. Фото Getty Images
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Бывший футболист хихонского «Спортинга», отец полузащитника сборной России Дениса Черышева Дмитрий Черышев прокомментировал «СЭ» уход Лионеля Месси из «Барселоны».

«Мы всегда обсуждали, что Месси может уйти, но никогда не думали, что он действительно уйдет. Когда пришел момент расставания, все каналы, новостные ленты начали вести разговор, что произошло, и почему Месси не продлил контракт. Самое интересное, что ищут виноватых, почему он не остался в клубе. Но вы и сами прекрасно понимаете, что пришло время что-то поменять в своей жизни. Да, Месси — лицо клуба, а клуб — его лицо. Мы ассоциировали «Реал» с Роналду, когда он играл, а Месси — с «Барселоной». Настал тот момент когда он может уйти. Очень много разговоров, что он может подписать контракт с «ПСЖ», но, если честно, не могу сказать точно, куда он пойдет. Мы не знаем, о чем он думает. Месси просто решил поменять обстановку. Было видно, что он был не согласен с некоторыми моментами в клубе», — сказал Черышев в разговоре с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.

Месси перешел в «Барселону» летом 2000 года. Вместе с командой он одержал 10 побед в чемпионате Испании, по 7 — в Кубке и Суперкубке Испании, 4 — в Лиге чемпионов, по 3 — в Суперкубке Европы и на клубном ЧМ. Сейчас форвард является свободным агентом.

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