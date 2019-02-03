Дмитрий Черышев: "Денис справился со своими задачами в матче с "Барселоной"

Главный тренер "Нижнего Новгорода" и отец нападающего "Валенсии" Дениса Черышева Дмитрий Черышев оценил игру сына в матче 22-го тура чемпионата Испании с "Барселоной" - 2:2. Он также отметил, что ничья на "Камп Ноу" – достойный результат.

– Конечно, хотелось бы, чтобы "Валенсия" победила, тем более, что по ходу игры она вела в два мяча, но противодействовать Месси и другим выдающимся футболистам, которые собраны в "Барселоне", очень тяжело, – сказал Дмитрий Черышев в интервью порталу team Russia.pro. – Ничья на "Камп Ноу" – достойный результат. Благодаря дисциплинированной игре в обороне удавалось сдерживать соперников, которые показали хорошее движение, контролировали мяч и постоянно искали партнеров острыми проникающими передачами. Более того, "Валенсия" могла даже выиграть, если бы лучше использовала контратаки.

– Удовлетворены ли вы игрой сына?

– Его действия должен оценивать главный тренер. Со своей стороны считаю, что он справился со своими задачами. Участвовал в атаках и перспективных эпизодах. Причем атакующие линии "Валенсии" проделали огромный объем работы. Они постоянно перестраивались в обороне и накрывали соперников. Да еще проводили ответные выпады.



Очень энергозатратный получился матч, в котором "Валенсия", забив два гола, еще и не реализовала парочку, пусть не стопроцентных, а 90-процентных моментов. Результат закономерен.

– Цель "Валенсии" – попасть в Лигу чемпионов или устроит Лига Европы?

– Сейчас нужно просто идти от матча к матчу. Главное – "Валенсия" подняла голову после того, как очень долго пребывала в низу турнирной таблицы. Теперь она набирает обороты, и ее результаты радуют.

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