Булыкин: «Абаскаль — интеллигентный парень и поговорки у него такие же»

Бывший форвард сборной России Дмитрий Булыкин отреагировал на слова главного тренера «Гранады» Гильермо Абаскаля после поражения в первом матче нового сезона. Ранее испанец тренировал «Спартак».

«Абаскаль всегда отличался острым умом, здесь ничего удивительного. Он интеллигентный парень и поговорки у него такие же. Сказал и сказал. Больше нечего добавить», — цитирует «РБ Спорт» Булыкина.

В матче 1-го тура чемпионата Испании «Гранада» под руководством Абаскаля проиграла «Альбасете» (1:2).

Абаскаль тренировал «Спартака» с лета 2022 года. В середине апреля красно-белые объявили об увольнении тренера. 19 июня испанец возглавил «Гранаду».