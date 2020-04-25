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«Для нас он бессмертен» «Барселона» почтила память Тито Вилановы, скончавшегося 6 лет назад

13:30
Тито Виланова. Фото AFP
Тито Виланова. Фото AFP
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«Барселона» почтила память бывшего главного тренера команды Тито Вилановы, скончавшегося 25 апреля 2014 года.

— Шесть лет без Тито Вилановы. Для нас он бессмертен, — опубликовала «Барселона» запись в своем официальном Twitter-аккаунте.

Виланова возглавлял «Барселону» с 2012 по 2013 год, вместе с командой он завоевал чемпионство в сезоне-2012/13. В июле 2013 года специалист ушел в отставку по состоянию здоровья, а 25 апреля 2014 года в возрасте 45 лет скончался из-за онкологического заболевания.

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