Директор департамента международного развития «Бетиса»: «Все, что от нас требуется, — это выйти на поле и показать свою лучшую игру»

Директор департамента международного развития «Бетиса» Пабло Аркеро во время мастер-класса для студентов факультета «Менеджмент в игровых видах спорта» Бизнес-школы RMA рассказал о том, какие цели ставит перед собой команда в нынешнем розыгрыше Лиги Европы.

«Мы, конечно, держим в голове то обстоятельство, что финал турнира в этом году пройдет в нашем городе, Севилье, на стадионе нашего главного исторического соперника, одноименного футбольного клуба. Конечно, это была бы фантастическая история. Если бы мы вышли в финал. Если бы мы встретились там с «Севильей». Если бы мы обыграли ее на ее же территории.

Возможно ли такое? Знаете, в футболе нет ничего невозможного. Тем более у нас сейчас действительно хорошая команда, у нас отличный тренер, и мы в турнирной таблице ла лиги идем очень высоко, третьими. Но вот это если бы... Знаете, если мы будем просто предаваться таким мечтам, мы далеко не уйдем. Тем более что состав участников лиги в этом году силен как никогда — «Барселона», дортмундская «Боруссия», «Аталанта», та же «Севилья». Так что мы предпочитаем не мечтать, а двигаться поступательно, от матча к матчу.

Ближайший наш соперник — «Зенит», и все, что от нас требуется, — это выйти на поле и показать свою лучшую игру", — рассказал Пабло Аркеро во время мастер-класса, организованного RMA для студентов факультета «Менеджмент в игровых видах спорта».

Матч Лиге Европы «Зенит» — «Бетис» пройдет в Санкт-Петербурге 17 февраля, начало в 20.45 (мск). Ответная встреча запланирована в Испании 24 февраля.