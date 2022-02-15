Футбол
Испания
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Суперкубок
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 16:05

Директор департамента международного развития «Бетиса»: «Все, что от нас требуется, — это выйти на поле и показать свою лучшую игру»

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола

Директор департамента международного развития «Бетиса» Пабло Аркеро во время мастер-класса для студентов факультета «Менеджмент в игровых видах спорта» Бизнес-школы RMA рассказал о том, какие цели ставит перед собой команда в нынешнем розыгрыше Лиги Европы.

«Мы, конечно, держим в голове то обстоятельство, что финал турнира в этом году пройдет в нашем городе, Севилье, на стадионе нашего главного исторического соперника, одноименного футбольного клуба. Конечно, это была бы фантастическая история. Если бы мы вышли в финал. Если бы мы встретились там с «Севильей». Если бы мы обыграли ее на ее же территории.

Возможно ли такое? Знаете, в футболе нет ничего невозможного. Тем более у нас сейчас действительно хорошая команда, у нас отличный тренер, и мы в турнирной таблице ла лиги идем очень высоко, третьими. Но вот это если бы... Знаете, если мы будем просто предаваться таким мечтам, мы далеко не уйдем. Тем более что состав участников лиги в этом году силен как никогда — «Барселона», дортмундская «Боруссия», «Аталанта», та же «Севилья». Так что мы предпочитаем не мечтать, а двигаться поступательно, от матча к матчу.

Ближайший наш соперник — «Зенит», и все, что от нас требуется, — это выйти на поле и показать свою лучшую игру", — рассказал Пабло Аркеро во время мастер-класса, организованного RMA для студентов факультета «Менеджмент в игровых видах спорта».

Матч Лиге Европы «Зенит» — «Бетис» пройдет в Санкт-Петербурге 17 февраля, начало в 20.45 (мск). Ответная встреча запланирована в Испании 24 февраля.

ФК Бетис
ФК Зенит
0
Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Бросила свою сборную и принесла золото другой стране. Самая неоднозначная олимпийская чемпионка
Провальную допинг-пробу Валиевой объясняют дедушкиным лекарством. Шубенкову так спасли карьеру
Реклама
Материалы сюжета: Лига Европы, 1/8 финала: соперник для «Спартака» и пройдет ли «Зенит»
Сергеев: «Понимаем ответственность. Азмун забивал достаточное количество голов, приносил пользу команде»
Депай из-за травмы пропустит первый матч «Барселоны» с «Наполи» в Лиге Европы
Француз Бастьен назначен главным судьей первого матча 1/16 финала Лиги Европы «Зенит» — «Бетис»
«Зенит» продлит контракт с полузащитником Оздоевым до 2024 года
У Ловрена выявлено повреждение связок голеностопа
Джикия: «Было бы смешно дважды победить «Наполи» и никуда не выйти»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Манчестер Сити» интересуется полузащитником «Барселоны» Гонсалесом
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Реал 24 16 6 2 48-20 54
2
 Севилья 24 14 8 2 36-16 50
3
 Бетис 24 13 4 7 45-29 43
4
 Барселона 23 10 9 4 38-27 39
5
 Атлетико 23 11 6 6 42-33 39
6
 Р. Сосьедад 23 10 8 5 24-21 38
7
 Вильярреал 24 9 9 6 38-23 36
8
 Атлетик 24 8 10 6 25-21 34
9
 Осасуна 24 8 8 8 25-27 32
10
 Сельта 24 8 7 9 28-25 31
11
 Р. Вальекано 23 9 4 10 27-27 31
12
 Валенсия 24 7 9 8 36-38 30
13
 Эспаньол 24 7 7 10 29-34 28
14
 Эльче 24 6 8 10 26-33 26
15
 Мальорка 23 6 8 9 22-36 26
16
 Хетафе 24 6 7 11 23-27 25
17
 Гранада 24 5 9 10 26-36 24
18
 Алавес 24 5 5 14 19-39 20
19
 Кадис 24 3 10 11 20-38 19
20
 Леванте 23 1 8 14 23-50 11
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
22.12 23:30
Атлетик – Реал
 1 : 2
16.01 16:00
Эльче – Вильярреал
 1 : 0
18.01 22:00
Бетис – Алавес
 4 : 0
18.01 23:30
Кадис – Эспаньол
 2 : 2
19.01 21:00
Сельта – Осасуна
 2 : 0
19.01 23:30
Валенсия – Севилья
 1 : 1
20.01 21:00
Хетафе – Гранада
 4 : 2
16.02 21:00
Атлетико – Леванте
 - : -
2.03 23:00
Мальорка – Р. Сосьедад
 - : -
31.05 00:00
Барселона – Р. Вальекано
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 17
Гомес Рауль де Томас

Гомес Рауль де Томас

Эспаньол

 13
Хуан Мигель Хуанми

Хуан Мигель Хуанми

Бетис

 12
П
Даниэль Парехо

Даниэль Парехо

Вильярреал

 6
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 6
Оскар Трехо

Оскар Трехо

Райо Вальекано

 6
И К Ж
Иньиго Мартинес

Иньиго Мартинес

Атлетик

 18 1 5
Гомес Рауль де Томас

Гомес Рауль де Томас

Эспаньол

 22 1 3
Уго Гильямон

Уго Гильямон

Валенсия

 21 1 7
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости