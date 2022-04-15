Директор «Барселоны»: «Мы живем в мире журналистских спекуляций. У нас нет никаких соглашений с Левандовски»

Директор «Барселоны» Матеу Алемани ответил на вопрос о том, есть ли у каталонского клуба соглашение о контракте с нападающим «Баварии» Робертом Левандовски.

«Мы относимся к Левандовски с огромным уважением, — приводит слова Алемани Mundo Deportivo. — Роберт очень важен для «Баварии». Но мы живем в мире журналистских спекуляций. У нас нет никаких соглашений с Левандовски. Если в один прекрасный день мы заинтересуемся им, то будем общаться с его клубом».

В нынешнем сезоне 33-летний поляк забил 47 мячей и отдал четыре результативные передачи в 41 матче за «Барселону». Контракт нападающего с мюнхенским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Ранее сообщалось, что Левандовски согласовал контракт с «Барселоной» на три года.