Дилэйни покинул «Севилью»

Полузащитник «Севильи» Томас Дилэйни покинул команду, сообщается на официальном сайте клуба.

32-летний датчанин выступал за испанскую команду с 2021 года. За это время он был арендован «Хоффенхаймом» и «Андерлехтом». Всего за «Севилью» полузащитник провел 47 матчей, в которых забил 2 гола и сделал результативную передачу.

В минувшем сезоне Дилэйни забил гол и сделал две результативные передачи в 25 матчах за «Андерлехт».