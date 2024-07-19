Дилэйни покинул «Севилью»
Полузащитник «Севильи» Томас Дилэйни покинул команду, сообщается на официальном сайте клуба.
32-летний датчанин выступал за испанскую команду с 2021 года. За это время он был арендован «Хоффенхаймом» и «Андерлехтом». Всего за «Севилью» полузащитник провел 47 матчей, в которых забил 2 гола и сделал результативную передачу.
В минувшем сезоне Дилэйни забил гол и сделал две результативные передачи в 25 матчах за «Андерлехт».
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12
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|0
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13
|Сельта
|0
|0
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|0
|0-0
|0
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14
|Севилья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Мальорка
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Лас-Пальмас
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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17
|Р. Вальекано
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Леганес
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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19
|Вальядолид
|0
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|0
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|15.08
|20:00
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Атлетик – Хетафе
|- : -
|15.08
|22:30
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Бетис – Жирона
|- : -
|16.08
|20:00
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Сельта – Алавес
|- : -
|16.08
|22:30
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Лас-Пальмас – Севилья
|- : -
|17.08
|20:00
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Осасуна – Леганес
|- : -
|17.08
|22:30
|
Валенсия – Барселона
|- : -
|18.08
|20:00
|
Р. Сосьедад – Р. Вальекано
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|18.08
|22:30
|
Мальорка – Реал
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Вальядолид – Эспаньол
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Вильярреал – Атлетико
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