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Диегу Косту приговорили к шести месяцам тюрьмы, но он заплатит только штраф

14:15
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Нападающий «Атлетико» Диегу Коста приговорен к шести месяцам тюремного заключения, сообщает ESPN. Также он заплатил штраф в размере 543 тысяч евро. Испанец обвинялся в неуплате налогов на сумму 1,37 миллиона с прибыли от имиджевых прав в 2014 году.

Коста признал себя виновным и заключил соглашение о замене шестимесячного тюремного заключения штрафом в 36 тысяч евро. В 2019 году игрок «Атлетико» уже заплатил 1,14 миллиона, чтобы погасить налоговую задолженность.

В этом сезоне Диего Коста провел 19 матчей, забил 2 мяча и сделал 3 результативные передачи.

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