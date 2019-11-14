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Диегу Косте может потребоваться операция. Тогда он не сможет играть до апреля

14:42
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Нападающий «Атлетико» Диегу Коста прошел радиологическое исследование из-за дискомфорта в шее в последние дни. Нейрохирурги еще не определились с решением, потребуется ли футболисту операция, сообщает официальный сайт клуба.

По информации As, тесты показали наличие у Косты грыжи шейного отдела позвоночника, из-за чего он будет вынужден пропустить несколько месяцев. Если потребуется операция, то отсутствие нападающего может затянуться.

В нынешнем сезоне 31-летний Диегу Коста провел 13 матчей за «Атлетико», в которых забил 2 гола и сделал 3 передачи.

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