Диегу Коста в шутку назвал Суареса подлецом

Нападающий «Атлетико» Диегу Коста, проведший против «Эльче» (3:1) первый матч с 21 ноября, высказался о партнере по атаке Луисе Суаресе, отметившемся дублем.

«Пока я не играл, Суарес не забивал. Когда я вернулся, этот подлец сделал дубль! — цитирует Косту AS. — Надеюсь, он продолжит в том же духе. Я очень доволен, ведь чем больше забитых мячей — тем лучше для «Атлетико».

Он вышел и забил два, потом появился я и тоже забил гол. Если мы рассчитываем на большой успех, то именно так и должно быть.

Когда «Атлетико» выиграл ла лигу, именно так все и работало: один игрок уходил, а вместо него выходил другой, не ронявший планку. Это была славная команда.

Я боец, я победитель. Я с трудом сумел вернуться в «Атлетико», это было очень нелегко. Тому, кто не мечтает о больших свершениях, и жить незачем».