Диегу Коста не намерен уходить из «Атлетико» до конца контракта

Нападающий «Атлетико» Диегу Коста не покинет клуб до конца контракта, сообщает Marca.

По информации источника, 31-летний форвард планирует оставаться в мадридской команде как минимум до конца июня 2021 года — срока окончания нынешнего соглашения с матрасниками. Он доволен положением в клубе и чувствует доверие со стороны главного тренера Диего Симеоне. Кроме того, сообщается, что у испанца нет конкретных выгодных предложений от других клубов.

В сезоне-2019/20 Коста забил 2 мяча и отдал 3 результативных передачи в 19 матчах за «Атлетико».