Диегу Коста может пропустить от 3 до 6 месяцев из-за последствий коронавируса
Нападающий «Атлетико» Диегу Коста из-за тромбоза глубоких вен может пропустить несколько месяцев. Игрок сборной Испании заразился коронавирусом в сентябре, а тромбоз глубоких вен может быть его последствием.
Доктор Хосе Роман Эскудеро в эфире испанского радио рассказал, сколько футболисту потребуется времени на восстановление: «Было показано, что 30 процентов пациентов, умерших от Covid-19, умерли от тромбоза и тромбоэмболии легочной артерии. Тромбоз и Covid-19 тесно связаны. Будучи футболистом, нужно быть более осторожным. Как минимум, время восстановления от тромбоза у обычных пациентов составляет от 3 до 6 месяцев».
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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