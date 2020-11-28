Диегу Коста может пропустить от 3 до 6 месяцев из-за последствий коронавируса

Нападающий «Атлетико» Диегу Коста из-за тромбоза глубоких вен может пропустить несколько месяцев. Игрок сборной Испании заразился коронавирусом в сентябре, а тромбоз глубоких вен может быть его последствием.

Доктор Хосе Роман Эскудеро в эфире испанского радио рассказал, сколько футболисту потребуется времени на восстановление: «Было показано, что 30 процентов пациентов, умерших от Covid-19, умерли от тромбоза и тромбоэмболии легочной артерии. Тромбоз и Covid-19 тесно связаны. Будучи футболистом, нужно быть более осторожным. Как минимум, время восстановления от тромбоза у обычных пациентов составляет от 3 до 6 месяцев».