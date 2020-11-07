Диегу Коста может перебраться в катарский клуб

Нападающий «Атлетико» Диегу Коста близок к уходу из клуба. 32-летний испанец может перебраться в катарский клуб «Аль-Райан», который намерен всеми силами заполучить игрока, сообщает AS.

«Матрасники» готовы продать форварда лишь тогда, когда смогут найти ему достойную замену.

В текущем сезоне на счету Косты 1 гол в 4 матчах чемпионата Испании.