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Диегу Коста может перебраться в катарский клуб

13:38
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Нападающий «Атлетико» Диегу Коста близок к уходу из клуба. 32-летний испанец может перебраться в катарский клуб «Аль-Райан», который намерен всеми силами заполучить игрока, сообщает AS.

«Матрасники» готовы продать форварда лишь тогда, когда смогут найти ему достойную замену.

В текущем сезоне на счету Косты 1 гол в 4 матчах чемпионата Испании.

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