Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне после победы над «Барселоной» (3:2) в матче 1/2 финала Суперкубка Испании отметил, что отмененный гол каталонцев сказался на игре. Также он похвалил главного тренера «Реала» Зинедина Зидана, с которым сыграют «матрасники» в финале.

— «Барселона» очень хорошо справлялась с игрой, но мы знали, что у нас будут моменты, — цитирует пресс-служба федерации футбола Испании Симеоне. — Я думаю, что их отмененный гол сказался. Замена Льоренте и изминение позиции Корреа дали нам силы и фланги.

Зидан — фантастический тренер, подходящий «Реалу». Результаты говорят сами за себя. На днях они сыграли отличный матч. У нас будет сильный соперник в финале.