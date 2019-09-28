Диего Симеоне: «Я увидел улучшение в игре «Реала»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне считает, что «Реал» стал играть лучше в последнее время. К дерби «Реал» подошел на первом месте в ла лиге, а «Атлетико» уступает ему одно очко.

— В дерби все решают мелкие детали, которые могут склонить чашу весов в одну или другую сторону, — цитирует Marca Симеоне. — «Реал» показал значительное улучшение в игре с «Севильей», а потом в матче с «Осасуной» он подтвердил свой уровень. Думаю, что так и продолжится. У «Реала» очень хороший состав. Это сложный соперник. Бэйл добился прогресса, Бензема переживает подъем, у Азара большой потенциал. У «Реала» очень хороший костяк.