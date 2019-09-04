Диего Симеоне: «Строим команду, для которой каждая игра является финалом»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне отметил, что ведет перестройку команды. По его словам, для его коллектива каждый матч является финалом.

— Повторение этого идеального начала сезона в ла лиги не так уж важно, — цитирует Football Espana Симеоне. — Когда мы выиграли чемпионат в сезоне-2013/14, мои игроки были лучше, и теперь мы строим команду, где каждая игра является финалом.

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