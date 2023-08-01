Симеоне: «Атлетико» нужен полузащитник, который разделит это место с Коке»
Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне рассказал, что команде нужно приобрести полузащитника.
«Нам нужен полузащитник, который разделит это место с Коке и даст больше конкуренции на этой позиции. Сезон длинный, по характеристикам те, кто у нас есть, не являются чистыми полузащитниками. Кондогбья ушел (перешел в «Марсель»), Витселя мы видим скорее как центрального полузащитника. Мы считаем, что новый полузащитник сможет придать нам внутреннюю конкуренцию», — приводит слова Симеоне AS.
Чемпионат Испании-2023/24 пройдет с 11 августа 2023 по 26 мая 2024 года
Источник: AS
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|0
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15
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16
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17
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|0-0
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18
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|11.08
|20:30
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Альмерия – Р. Вальекано
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|11.08
|22:30
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Севилья – Валенсия
|- : -
|12.08
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Р. Сосьедад – Жирона
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Лас-Пальмас – Мальорка
|- : -
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|22:30
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Атлетик – Реал
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Сельта – Осасуна
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Вильярреал – Бетис
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Кадис – Алавес
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