Симеоне о дебютном голе Альвареса за «Атлетико»: «Надеюсь, это первый из многих»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал первый гол нападающего Хулиана Альвареса за команду.

Форвард отличился в матче 5-го тура чемпионата Испании против «Валенсии» (3:0).

«То, как партнеры поздравили его и то, как стадион встретил этот гол, показывает, насколько это было важно. Нам всем нужно было, чтобы Хулиан забил. Надеюсь, это его первый гол из многих», — приводит Marca слова Симеоне.

Альварес перешел в «Атлетико» из «Манчестер Сити» в августе 2024 года. 24-летний аргентинец подписал контракт с испанским клубом до конца июня 2030 года.